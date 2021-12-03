Konyaspor - Vanspor maçındaki centilmenlik örneği

Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Konyaspor, Vanspor'u ağırladı. Müsabakaya Konyasporlu futbolcuların centilmenliği damga vurdu.

Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelirken, mücadelede ev sahibi Konyaspor oyuncuları büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.

CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ

Maçın 33. dakikasında Konyasporlu Oğulcan Ülgün topu Van Spor FK yarı sahasına doğru sürerken sakatlık geçirdi ve topu takım arkadaşına bıraktı.

Bu pozisyon sonrası Vansporlu futbolcular bir süre duraklarken, bu sırada Konya atağına devam edip golü buldu.

Vansporlu futbolcular gol sonrası Konyasporlulara tepki gösterirken, ev sahibi futbolcular teknik heyetin talimatıyla santradan sonra rakip futboculara müdahale etmedi ve Vanspor beraberlik golünü kaydetti.

Öte yandan mücadeleyi Konyaspor 3-1 kazandı.

İşle o anlar...

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)