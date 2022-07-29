Petrol
103.71
1.85%
Euro
18.239
-0.20%
Dolar
17.8931
-0.16%
Altın
1.012
-0.05%
Borsa
2579
0.00%
Bitcoin
422.562
2.44%
BTXN Coin
10.51
3.75%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turu rakipleri belli oldu mu?

    UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rakiplerini elemeyi başaran Konyaspor ve Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakipleri kim oldu? İşte rakiplerimiz..
    • 29.07.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turu rakipleri belli oldu mu?

    UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir rakiplerini eleyerek bir üst tura yükseldi.

    Konyaspor Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yükseldi.Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamayı başardı.

    Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

    UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor Lihtenştayn ekibi Vaduz ile eşleşti.

    Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İzlanda takımı Breidablik oldu.


    İlginizi Çekebilir

    28 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...
    Medya

    28 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir