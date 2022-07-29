Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turu rakipleri belli oldu mu?

Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turu rakipleri belli oldu mu?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rakiplerini elemeyi başaran Konyaspor ve Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakipleri kim oldu? İşte rakiplerimiz..

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir rakiplerini eleyerek bir üst tura yükseldi.

Konyaspor Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yükseldi.Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı 1-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamayı başardı.

Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor Lihtenştayn ekibi Vaduz ile eşleşti.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İzlanda takımı Breidablik oldu.