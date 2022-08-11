Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor ve Başakşehir rövanş maçları için sahaya çıkacak.İşte takımlarımızın maçlarının yayınlanacağı kanallar..

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ülkemizi temsil eden Konyaspor ve Başakşehir bugün rövanş maçlarına çıkıyor.İki temsilcimizde rövanş maçlarını evlerinde oynuyor.

Konyaspor ilk maçta deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kaldı.Başakşehir ise deplasmanda Breidablik'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.Futbolseverler konuyla ilgili internette aramalar yapıyor.Peki Konyaspor - Vaduz ve Başakşehir - Breidablik maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Breidablik maçı bugün saat 20.45'te TRT Spor kanalından yayınlanacak.