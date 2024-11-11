İHA

Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu basın toplantısı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün vergi borcu ile ilgili ciddi anlamda sıkıntısı olduğunu, puan silme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

"TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ahmet Şan, lisans konusunun mart ayından itibaren başladığını mayıs ayı gibi neticelendiğini hatırlatarak, şunları dedi:

Bir sonraki sezonun hem UEFA hem Türkiye'deki lisansları oradaki gerekli evraklar, taahhütler, borç yoksa bunlar tamamlanır ve yeniden bir lisans alınır. Arkadaşlarımızın tüm çabalarına rağmen federasyonun da biraz uzatma vermesine rağmen vergi borcunda hala eksiğimiz var. Kasım ayının sonu itibariyle vergi borcumuzu bir şekilde ya tamamını ödeyerek ya da yeniden yapılandırarak kapatmamız lazım. Aksi takdirde talimatlar gereği puan silme, maalesef Süper Lig'de bir puanın aslanın ağzında olduğu bir dönemde böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

"KULÜBÜMÜZ İÇİN GEREKEN NEYSE YAPILMASI LAZIM"

Konyaspor'u sıkıntıya sokan bir vergi borcu olduğunu belirten Ahmet Şan, şu şekilde konuştu: