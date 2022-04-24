Konyaspor, Yeni Malatya'yı yendi

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada Ahmed Hasan ve 59. dakikada Nejc Skubic attı. Konyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Gaston Campi, 20. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Konya, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor

Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 64'e yükselterek, 65 puanlı ikinci Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, iç sahada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.