Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı FIFA, 27 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

İHA

Daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle, Konyaspor'un 3 dönem transfer yapma imkanı elinden alınmış oldu.

"Bu abartılacak tarzda bir olay değil"

Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, şunları söyledi:

Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)