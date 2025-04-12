Konyaspor'a Göztepe karşısında tek gol yetti

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Konyaspor oldu.

KONYASPOR, TEK GOLLE KAZANDI

Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer attı.

GÖZTEPE, 10 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Konyaspor, bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Göztepe'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

KONYASPOR, PUANINI 37 YAPTI

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.