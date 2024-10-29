Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi

Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili olarak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır." dedi.

14 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ali Çamdalı, 2024 yılının Nisan ayında Konyaspor’un başına geçmişti.

40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Konyaspor'un, yeni teknik direktör arayışında Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı iddia edildi.