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    Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 15:57
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:14
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    Konyaspor'da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

    6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır." denildi.

    Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

    Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

    Konyaspor da Alper Uludağ 6 ay sahalardan uzak kalacak #1

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