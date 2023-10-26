Konyaspor'da Dirk Kuyt sürprizi Süper Lig takımlarından Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt hamlesi yaptı.

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Yeni teknik direktörünü belirleme noktasında acele etmeyen Konyaspor'da, gündeme tanıdık bir isim daha eklendi.

Konyaspor, ülkemizde daha önce Fenerbahçe'de futbol oynamış ve son olarak ADO Den Haag'ı çalıştırmış Dirk Kuyt'u gündemine aldı.

Konya'nın yerel gazetelerinden Konya'nın Sesi'nin haberine göre, 43 yaşındaki Kuyt ile ilk görüşmeyi Sportif Direktör Ali Çamdalı gerçekleştirdi.

Prensipte anlaşan tarafların kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de üç sezon top koşturan Hollandalı yıldız, 37 gol atma başarısı göstermişti.

Kariyerini Feyenoord'da bitirerek ülkesi Hollanda'da teknik direktörlük hayatına başlayan Kuyt, Quick Boys kulübünde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Feyenoord U19 takımının başında 48 maça çıkan 43 yaşındaki çalıştırıcı 1.54 puan ortalaması ile görevinden ayrıldı.

Daha sonra Hollanda 2.Lig ekibi ADO Den Haag'ın başına geçen Kuyt, çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak görevinden ayrıldı.