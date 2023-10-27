Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşmaya vardı.

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Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından birçok teknik adam ile görüşen Konyaspor, yeni hocasını buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yeşil-beyazlı ekip, son olarak Giresunspor'u çalıştıran Hakan Keleş ile anlaşmaya vardı.

Hakan Keleş, bugün (cuma) Konya'ya giderek Konyaspor yönetimi ile son bir görüşme gerçekleştirecek.

Konyaspor'da işler yolunda gitmiyor

Taraflar arasında yapılacak son görüşmenin ardından 51 yaşındaki teknik adamın resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Konyaspor, ligde geride kalan 9 hafta topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor.