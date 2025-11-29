Konyaspor'da iki istifa birden!

- Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek istifa etti.
- Kulüpten yapılan açıklamada istifalar doğrulandı.
- Konyaspor'da bu gelişmeler sıcak bir gündem yarattı.
Konyaspor Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeşil-beyazlılarda iki ayrılık birden gerçekleşti. Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.
"BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulübün hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.