Konyaspor'da iki istifa birden!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konyaspor Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeşil-beyazlılarda iki ayrılık birden gerçekleşti. Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

"BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: