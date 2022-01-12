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    Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı

    Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkarılacak.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 23:35
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    Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı

    Konyaspor, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını açıkladı.

    BİLETLER CUMA GÜNÜ SATIŞTA

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da satışa sunulacağı belirtildi.

    Konyaspor dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı #1


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