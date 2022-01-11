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Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı

Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı

Konyaspor, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için hazırlanan videoyu "Seni unutmayacağız" notu ile paylaştı.