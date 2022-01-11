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Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı
Konyaspor, hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için hazırlanan videoyu "Seni unutmayacağız" notu ile paylaştı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 20:44
Sabah saatlerinde ajanslara düşen bir son dakika haberi spor camiasını yasa boğdu.
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmesi sonucu genç futbolcu hayatını kaybetti.
Futbol kariyerini Konyaspor'da sürdüren milli futbolcunun, 27 yaşında yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğdu.
"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"
Bugün toprağa verilen Çalık için spor camiasından başsağlığı mesajları gelmeye devam ederken formasını terlettiği Konyaspor bir video paylaştı.
Çalık'ın soyunma odasındaki dolabının görüldüğü videoya "Seni unutmayacağız" notu düşüldü.
Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı VİDEO