Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
10 MAÇTA 11 PUAN TOPLADI
Konyaspor, Çamdalı yönetiminde Süper Lig'deki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 11 puan toplamıştı.
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