Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.