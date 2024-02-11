Konyaspor'dan Ankaragücü önünde kritik üç puan Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekip Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-beyazlı takımın galibiyet golü 38. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Ankaragücü, 3 maçtır galip gelemiyor

Konyaspor bu galibiyetle ligde 7 maç sonra 3 puan aldı. Konya temsilcisi, son 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazanamadı. Son 5 maçta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Konyaspor, puanını 25 yaptı

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.