Konyaspor'dan efsane hamle: Fenerbahçe'nin eski yıldızı başa geçiyor... Anlaşma tamam, uçak yolda! Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçe'nin efsane ismini getiriyor.

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İlhan Palut döneminden sonra bir türlü dikiş tutturamayan Konyapsor, Aleksandar Stanojevic ile yeni sezona başladı.

Yeni sezonda kayıplar veren ve umduğunu bulamayan Konyaspor, yeni hoca arayışına girdi.

Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konya, herkesi şaşırtacak bir hamleye imza atacak.

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ı getiriyor.

Prensipte anlaştı

Ajansspor'da yer alan habere göre Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt ile prensipte anlaştı. Ersan Parlatan, Hollandalı teknik adamın ekinde yer alacak.

Habere göre Dirk Kuyt, Adana Demirspor maçında takımın başında olacak.

Kuyt'ın karnesi

Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerine Feyenoord U19 takımında başladı. Temmuz 2022'de ADO Den Haag'ı çalıştıran Dirk Kuyt, 17 karşılaşmada 1.12'lik puan ortalaması yakalamıştı.