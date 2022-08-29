Petrol
102.89
3.92%
Euro
18.1902
0.51%
Dolar
18.1846
0.11%
Altın
1.016
0.03%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
371.200
0.66%
BTXN Coin
4.23
3.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 27 C
    Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

    Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme

    Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Konyaspor'un Twitter hesabı maç sonunda sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.
    • 29.08.2022 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

    Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.

    Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

    Konyaspor dan Fenerbahçe ye gönderme #1

    Konyaspor'dan olay gönderme

    Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek puanını 8'e yükselttiği maç sonrası Konyaspor'un resmi Twitter adresi Fenerbahçe'ye yönelik paylaşımda bulundu.

    İşte o tweet:

    Konyaspor dan Fenerbahçe ye gönderme #2

    Konyaspor'dan gole geçit yok

    Süper Lig'de geride kalan 4 haftada gol yemeyen Konyaspor, Başakşehir ile birlikte ligde gol yemeyen iki takım konumunda bulunuyor.

    Yeşil-beyazlılar sırasıyla Ankaragücüyle 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Konya ekibi, İstanbulspor'u 4-0 ve Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kalesini gole kapattı.

    Konyaspor dan Fenerbahçe ye gönderme #3


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi
    3. Sayfa

    Kartal’da alkollü sürücü, iki kişiyi ezdi

    Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza
    3. Sayfa

    Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

    Görüş Bildir