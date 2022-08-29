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Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Konyaspor'un Twitter hesabı maç sonunda sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.
- 29.08.2022 - 21:35
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Konyaspor'un stadyumundaki zemin nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Konyaspor'dan olay gönderme
Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek puanını 8'e yükselttiği maç sonrası Konyaspor'un resmi Twitter adresi Fenerbahçe'ye yönelik paylaşımda bulundu.
İşte o tweet:
Konyaspor'dan gole geçit yok
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada gol yemeyen Konyaspor, Başakşehir ile birlikte ligde gol yemeyen iki takım konumunda bulunuyor.
Yeşil-beyazlılar sırasıyla Ankaragücüyle 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Konya ekibi, İstanbulspor'u 4-0 ve Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kalesini gole kapattı.