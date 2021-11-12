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    Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme teklifi

    Konyaspor’da gündem İlhan Palut... Yönetim başarılı hocanın bitecek sözleşmesi için masaya oturdu. Ancak genç teknik adam, “Henüz bir şey başarmadık. Devre arasına kadar bekleyelim" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 12:15
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    Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme teklifi

    Topladığı 23 puanla sezona muhteşem bir başlangıç yapan İlhan Palut, Konyaspor ’u adeta ayağa kaldırdı. Yeşil-beyazlı takımın başında 1.63’lük puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihine geçen başarılı hocanın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Yönetim, vakit kaybetmeden genç teknik adamla uzun vadeli yeni bir kontrat için harekete geçti.

    Ancak İlhan Palut, mütevazı bir cevap verdi. Yönetimden gelen sözleşme uzatma teklifinden çok mutlu olduğunu dile getiren Palut, “Henüz bir şey başarmış değiliz. Önümüzde almamız gereken çok yol var. Burada çok mutluyum ve çok daha güzel şeyler hedefliyorum. Ancak siz de önünüzü görün. Devre arasında planlamamızı hep beraber verelim.” yanıtını verdiği öğrenildi.

    TEK YENİLGİSİ VAR

    Aykut Kocaman’ın başarılı dönemlerinden sonra ilk kez üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor’un, bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray deplasmanında yenilen İç Anadolu ekibi, o maçta dahi galibiyete yakın taraf olarak gösterilmişti.

    Konyaspor dan İlhan Palut a yeni sözleşme teklifi #1

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