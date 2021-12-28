Konyaspor'dan muhteşem performans

Süper Lig'in ilk yarısını 39 puanla 2. sırada tamamlayan Konyaspor, performansıyla alkış aldı. Beşiktaş, F.Bahçe ve Galatasaray gibi devleri geride bırakan Anadolu Kartalı'nda hedef ilk 2'de kalmak.

Süper Lig'de 19 hafta geride kalırken Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor da başarısıyla göz dolduruyor.

Bu sezon sadece Gaziantep FK ve Galatasaray'a yenilen yeşil-beyazlılar, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 19 haftada 11 maçını kazanan Anadolu temsilcisi, 39 puan toplayarak ilk yarıyı 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenen Konyaspor, Trabzonspor'la da berabere kaldı. Şampiyonluk umudunu devam ettiren camiada Avrupa'ya gitmek de en büyük hedeflerden biri.

32 GOL ATIP 15 GOL YEDİLER

Bu sezon sadece hücumda değil defansta da iyi oynayan Konyaspor'da Abdulkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık iyi bir ikili olarak dikkat çekti.

Cikalleshi, Serdar Gürler, Endri Çekici ve Ahmet Hassan gibi isimlere sahip olan Konyaspor, 32 gol atıp 15 gol yiyerek ilk yarıyı artı 17 averajla bitirmiş oldu.

RAKİP SAHADA DA İYİ BAŞLADI, İYİ BİTTİ

Dış sahadaki ilk maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Konya ekibi, bu sezon yenilgileri de rakip sahalarda aldı.

Anadolu Kartalı, ilk yenilgisini 9. haftada 1-0'lık skorla Galatasaray karşısında alırken, ikinci mağlubiyetini ise 14. haftada 3-2'lik skorla Gaziantep karşısında yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda Göztepe'yi 2-0, Karagümrük'ü 4-1 ve son olarak Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken, Adana Demirspor (1-1), Giresunspor (0-0) ve Kasımpaşa (2-2) maçlarında da berabere kaldı.

Dış sahadaki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1,66 puan ortalamasıyla oynadı.

BAŞKAN ÖZGÖKÇEN UMUTLU

Sezonun ilk yarısını tamamladıklarını kaydeden Başkan Fatih Özgökçen, “Sezon başından itibaren hep mücadele edecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeydik. Belki mağlup olabiliriz, galip gelebiliriz, berabere de bitebilir ama Konyaspor futbol takımı 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım olacak dedik.

Hamdolsun ki bugün 19. maç sonrasında görüyoruz ki bu anı, galibiyeti hepsini bir tarafa bırakın ama ben mücadele eden, 90. dakikaya kadar oyunu alma arzusu içerisinde olan bir takım oluştuğu için takımımla, teknik ekibimizle, hepsiyle gurur duyuyorum. Mücadele azminin bir sonucu olarak bugün de Konyaspor belki tarihinde ilk kez ikinci sırada lidere 7 puan yakınlıkta, kendisinden 6 puan üçüncüden uzaklıkta ligin ilk yarısını sonlandırdı. Ufak tefek takviyeler yapabiliriz. Hocamızın elimize ulaşan bir raporu var, ona göre bakacağız. Belki takviye gerekmeyebilir. Kararı yönetim kurulumuzla vereceğiz. İkinci 19 maçı da bu şekilde mücadele ederek ligi en iyi yerde bitirme arzusu içerisindeyiz.”

İLHAN PALUT: BU PERFORMANS DEVAM ETMELİ

Beşiktaş galibiyetinin ardından çok mutlu olduğu görülen, son düdük sonrasında büyük sevinç yaşayan İlhan Palut, tarihe geçmesiyle ilgili olarak, "Kişisel başarılar insanı mutlu ediyor ama daha da önemlisi takımın, ilk yarıyı bitirdiği konum. Yukarıda kalmak, irade ve karakter meselesi. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdik. Ancak ikinci yarı da ilk yarıdaki kadar yani 19 maç daha oynayacağız, ciddiyetimizi korumalıyız." dedi.

Bu sezonun büyük bir fırsat olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Henüz bir şey başarmadık ancak başarma yolundayız. Güzel adımlar atıyoruz. Teknik heyet ve futbolcuların fikir ve amaç birliği, inanç köprüsü çok önemli. Biz burada bunu başardık. Ben taktiklerimi neler istediğimi söylediğim zaman onların elinden geleni yapacaklarını biliyorum. Futbolcu tarafı ise hocamız bizden bunu istiyor, sadakat içinde yaparsak bunu başarılı oluruz diye düşünüyor. Geçen sene de Konyaspor iyiydi bu sezon daha iyi ve daha istikrarlıyız. Çok şükür ilk yarıyı ikinci olarak kapattık. Umarım ikinci devrede de bu performans devam eder." açıklamalarında bulundu.

İLK 8'DE PUAN DURUMU