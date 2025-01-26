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Konyaspor'dan paylaşım: "Yine birilerine Umut oldu"

Konyaspor'dan paylaşım: "Yine birilerine Umut oldu" Konyaspor, Galatasaray'a 1-0 kaybedilen maçın ardından Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaştı. Yeşil-beyazlılar, "Yine birilerine Umut oldu!" notunu paylaştı.