Haber Merkezi
Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray evinde Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
İLGİLİ HABER Recep Uçar'dan hakem eleştirisi!
İLGİLİ HABER Ömer Korkmaz: Hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz
KONYASPOR'DAN TEPKİ
Konyaspor Kulübü, Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'e maçın ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaşan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış