Konyaspor'dan Pendikspor deplasmanında kritik 3 puan Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0'lık skorla yenerek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in takımı Pendikspor ile Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan her iki devre de bulduğu gollerle 2-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

Maçta yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.

Midtsjö, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak

Pendikspor'da 58. dakikada sarı kart gören Fredrik Midtsjö, cezalı duruma düştü. Midtsjö, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor, art arda 2. kez kazandı

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 31 puana yükseldi. İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına çıkan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.