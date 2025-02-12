Konyaspor'dan TFF'ye ziyaret: İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü

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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

Korkmaz da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.