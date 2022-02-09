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    Konyasporlu futbolcuların küfürlü paylaşımı tepki çekti

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyasporlu bazı oyuncuların havaalanına karşılamaya gelen taraftarların Trabzon'a yönelik küfürlü tezahüratlı paylaşımları tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 16:11
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    Konyasporlu futbolcuların küfürlü paylaşımı tepki çekti

    Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılar sonucu Fatih Karagümrük'e elenerek kupaya veda eden Konyaspor 'u taraftarlar havaalanında karşıladı.

    Karşılama sırasında Konyasporlu taraftarların küfürlü sloganlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı oyuncuların bu davranışı tepki çekti.

    Aralarında Guilherme, Konrad Michalak, Endri Çekiçi ve Ekrem Kayılıbal gibi oyuncuların paylaşımları kayıt altına alınırken, bu oyuncular ise yaptıkları paylaşımları sildikleri görüldü.

    Konyasporlu futbolcuların küfürlü paylaşımı tepki çekti #1

    BENZER OLAYLAR CEZAYLA SONUÇLANDI

    Daha önce MKE Ankaragücü forması altında küfürlü paylaşım yapan Kwabane Owusu PFDK'lık olmuştu.

    Hakemlere yönelik küfürlü paylaşım nedeniyle Fenerbahçeli Osayi-Samuel de 3 maç ceza almıştı.


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