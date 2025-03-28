Konyasporlu Melih İbrahimoğlu'ndan Udinese itirafı

İHA

Konyaspor'la sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu, bu sezon Süper Lig'de 12 maça 11'de başlarken, toplamda ise 22 maçta süre aldı.

Melih, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ligin 28. haftasında yeşil-beyazlı ekibin oynadığı Beşiktaş maçında da forma giyen İbrahimoğlu'nu, Serie A ekiplerinden Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic takip etti.

"YAVAŞ YAVAŞ KENDİMİ BULUYORUM"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Konyaspor'da top koşturduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Melih İbrahimoğlu, şu şekilde konuştu:

Performans olarak ilk başlarda kendimi çok göstermeye çalıştım. Ali Çamdalı hocam zamanında oyuna girme fırsatlarım oldu. Kendimi gösterdiğimi düşündüm. Daha iyi olduğumu biliyordum. Sonrasında da hoca değişikliğinde Recep hocayla çalışmaya başladık. Recep hoca sağ olsun bana zaman verdi, oynamak için daha çok süre buldum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum, daha iyi oluyorum. Kendi hissiyatım, oynadıkça da daha iyi olacağım.

"GAZİANTEP MAÇINI DA KAZANIP BÜYÜK BİR ÇIKIŞLA O ALT SIRALARDAN KURTULURUZ"

Konyaspor'un hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İbrahimoğlu, şu şekilde konuştu:

Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla tahlisiz olaylar yaşadık. Kayseri maçı olsun, evimizde oynadığımız bazı maçlar olsun, çok fazla galibiyet alabilirdik. İnşallah Beşiktaş maçını kazandıktan sonra iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz.

"BURADA GÜZEL BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR"

Melih İbrahimoğlu, takımdaki aile ortamına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Açık konuşmak gerekirse ben Türkiye'ye geldiğimde bu kadar aile ortamının olduğunu düşünmüyordum. Konyaspor'daki oyuncularla çok iyiyiz. Hocalarımızla da aramız çok iyi. Burada güzel bir aile ortamımız var.

"İNŞALLAH KUPAYI DA KAZANIRIZ"

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Nisan Salı günü oynayacakları İskenderunspor maçı hakkında da konuşan başarılı futbolcu, şunları dedi:

Konyaspor bu kupayı daha öncesinde de kazanmış bir takım. Bu sene de kazanmaya oynayacağız. Hedefimiz inşallah kupayı da kazanmak. Rakibimiz 2. Lig, 3. Lig takımı olabilir ama onlar da bu seviyeleri hak etmiş bir takım. O yüzden biz ciddiyiz, inşallah o maçı da kazanıp finale doğru ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah kupayı da kazanırız.

"TAKIM İÇİN FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Bu sezondaki hedeflerinden de bahseden 24 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Hedefim öncelikle bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirmek. Ondan sonra güzel bir sezon oynamak. Konyaspor için elimden geleni yapmak ve Konyaspor'u hak ettiği yere getirmek. Güzel bir şekilde devamlı oynayıp kendimi göstermek ve takım için faydalı olmaya çalışacağım.

"KULÜP BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞTIKTAN SONRA DUYDUM"

Serie A ekiplerinden Udinese'nin teknik direktörü Kosta Runjaic'in kendisiyle ilgilendiğine dair haberler hakkında ise Melih İbrahimoğlu, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş maçından sonra bu olayları duydum. Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum. Ben futbolcu olduğum için bu işleri daha çok büyüklerime bırakıyorum. Konyaspor'u sevdiğim için büyüklerim ne derse öyle düşünüyorum. Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Ben bu sene Konyaspor'da kendimi geliştirmeye çalışıp takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım.

"KONYA'DA YAŞAMAKTAN MEMNUNUM"

Konya'yı çok sevdiğini ve yemeklerini deneme fırsatı bulduğunu da söyleyen İbrahimoğlu, şu açıklamayı yaptı: