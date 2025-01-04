Konyaspor'un forveti Blaz Kramer, ligde oynadığı 13. maçında ilk golünü attı
İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılasan Konyaspor mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Müsabakanın 76. dakikasında Pedrihno'nun yerine maça dahil olan Blaz Kramer, 90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın asistinde golü buldu.

Kramer, bu golle yeşil-beyazlı forma ile ligde çıktığı 13 maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

UMUT, GOLLE BULUŞAMADI

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Umut Nayir ise skora katkı sağlayamadı.

Umut, en son golünü ligin 1. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-2'lik skorla galip geldikleri Kasımpaşa maçında atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor