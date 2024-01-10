Konyaspor'un hocası Hakan Keleş'ten istifa sinyali Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa kısa bir açıklamada bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

"Tüm sorumluluk bana ait"

52 yaşındaki teknik adam, basın toplantısında da benzer ifadeler kullanarak, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu.