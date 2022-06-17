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    Konyaspor'un iki BATE Borisov maçı da Konya'da

    Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda oynanacak BATE Borisov karşılaşmasının seyircisiz olarak Konya'da oynanacağını duyurdu.
    • 17.06.2022 - 09:21
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    Konyaspor'un iki BATE Borisov maçı da Konya'da

    UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, iki maçı da Konya'da oynayacak.

    Konyaspor'dan yapılan açıklamada, deplasmandaki BATE Borisov karşılaşmasının seyircisiz olarak Konya'da oynanacağını duyurdu.

    Yeşil-beyazlılardan açıklama geldi

    "Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir.

    Buna göre, Bate Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır.

    Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisoc Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."

    Konyaspor un iki BATE Borisov maçı da Konya da #1


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