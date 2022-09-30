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    Konyaspor'un stadında jakuzide maç izlenebilecek

    Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlandı. Yeni gelen görüntülerde loca kısmında jakuzi olduğu görüldü.
    • 30.09.2022 - 19:36
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    Konyaspor'un stadında jakuzide maç izlenebilecek

    2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı.

    Stat maç oynanmaya hazır

    Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.

    Konyaspor un stadında jakuzide maç izlenebilecek #1

    Ümraniyespor maçı Konya'da oynanacak

    Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.

    Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise taraftarları mest etti.

    Konyaspor'un stadında jakuzide maç izlenebilecek İZLE


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