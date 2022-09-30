Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlandı. Yeni gelen görüntülerde loca kısmında jakuzi olduğu görüldü.

2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı.

Stat maç oynanmaya hazır

Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.

Ümraniyespor maçı Konya'da oynanacak

Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise taraftarları mest etti.

Konyaspor'un stadında jakuzide maç izlenebilecek İZLE