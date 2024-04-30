Konyaspor'un yeni teknik direktörü Ali Çamdalı oldu Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic'den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı getirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre sportif direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu. Ali Çamdalı'ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Ömerovic ile yollar ayrılmıştı

Konyaspor, kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırmıştı.