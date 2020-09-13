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Konyaspor'un yeni teknik direktörü, İsmail Kartal oldu

Konyaspor'un yeni teknik direktörü, İsmail Kartal oldu

Yeni sezon öncesinde Bülent Kormaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaştı.