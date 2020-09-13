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- Konyaspor'un yeni teknik direktörü, İsmail Kartal oldu
Konyaspor'un yeni teknik direktörü, İsmail Kartal oldu
Yeni sezon öncesinde Bülent Kormaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 01:40
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başladı. Yeni sezon öncesi Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktör arayışına girmişti.
Arayışlarını sürdüren Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildi resmen duyuruldu
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Konyaspor sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
"İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun."