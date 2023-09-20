Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray'a olay gönderme: Fenerbahçe taraftarı daha iyi Kopenhag'ın deneyimli file bekçisi Kamil Grabara, Fenerbahçe taraftarının Galatasaray taraftarından daha iyi olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun açılış maçında evinde ağırlayacağı Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'dan, olay bir Fenerbahçe göndermesi geldi.

Ali Sami Yen'deki stadyum atmosferinden etkilenmeyeceklerini aktaran Polonyalı kaleci Kamil Grabara, şu açıklamayı yaptı:

İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi’nde de daha önceden deneyimlerimiz olduğu için sonuç olarak taraftarlar değil bizler oyunu sergileyeceğiz. O yüzden çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum.

Galatasaray'a Fenerbahçe göndermesi

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, kendisine sorulan, 'Galatasaray taraftarını biliyorsun, onları duymuşsundur. Ne demek istediğimi, anlıyorsun aslında' şeklindeki soruya, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız, biz bunlara alışığız. Sonuçta taraftar oynamıyor, biz oynuyoruz. Bir arkadaşımdan Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." cevabını verdi.

"Szymanski söylemedi"

Gazeteci, o arkadaşının Polonya Milli Takımı'ndan Szymanski olduğunu kastederken Grabara, 'Hayır, başka bir arkadaşım Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu söylerdi.' diyerek sözlerini tamamladı.

Muslera'ya övgü

Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Muslera’nın çok iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Grabara, "Bu karşılaşmada karşı takımın kalecisinden çok kendime odaklanmak istiyorum. Doğru konuşmak gerekirse Muslera çok iyi bir seviyede şu anda. Güzel oynuyor." şeklinde konuştu.