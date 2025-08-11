Koray Palaz: Gece gündüz çalışıyoruz

Adana Demirspor, 1’inci Lig’in ilk haftasında bu akşam Esenler Erokspor’un konuğu olacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden ve yoluna 1’inci Lig’de devam edecek Adana ekibinde sezonun ilk maçı öncesinde teknik direktör Koray Palaz, hazırlık kampı ve takımın hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ADANA DEMİRSPOR'UN GÜCÜNÜ HİSSEDİYORSUNUZ"

Mavi-lacivertli kulübün 85 yıllık köklü tarihiyle Türkiye’nin en önemli camialarından biri olduğunu kaydeden Palaz, şu şekilde konuştu:

Adana Demirspor, Akdeniz’in ve ülkenin en kıymetli camialarından biridir. Bu camiada bulunmak, buraya hizmet etmek bizler için büyük onur ve gururdur. Adana Demirspor’un büyüklüğünü ve camianın gücünü her zaman hissettiren bir yapıya sahiptir. Tesise girdiğiniz andan itibaren, hatta şehre adım attığınız ilk andan itibaren Adana Demirspor’un gücünü hissediyorsunuz.

"BAŞKANIMIZ İYİ BİR KAMP ORTAMI SAĞLADI"

Bu sezon hazırlıklarına çok sıkı başladıklarını belirten Palaz, kamp dönemine 5 Temmuz’da başladıklarını söyledi.

Palaz, şu şekilde konuştu:

5 Temmuz’da görevimizin başına Bolu’da geldik. Bolu’da iyi çalışmalar yaptık. Sayın başkanımız iyi bir kamp ortamı sağladı. Adana Demirspor’a uygun bir çalışma düzeniyle hareket ederek kampımızı tamamladık. Kampta birçok hazırlık maçı oynadık, 39 antrenman yaptık ve bu süreçte hazırlık dönemimizi tamamladık.

"AVRUPA’NIN EN GENÇ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

Adana Demirspor’un Avrupa’nın en genç takımlarından biri olduğunu söyleyen Palaz, şu şekilde konuştu:

Adana Demirspor camiası genç oyunculara sahip bir camia. Şu anda 17,97 yaş ortalamasıyla herhalde en genç takım olduğumuzu söyleyebilirim. Bizden daha genci var mı, bence yok. Bu da heyecan verici bir durum. Çünkü burada, oyunculara farklı bir sistemle bir şeyler göstererek, onları eğiterek yarınlar için daha iyi olgunlaşmalarına katkı sağlayacak çalışmalar içerisindeyiz. Açıkçası bu durum bizi çok heyecanlandırıyor. Buradaki çalışan personelin, teknik ekibin ve oyuncu grubunun da aynı heyecanı taşıdığını hissediyoruz. Belki biz de bu sayede gençleşiyoruz. Yaşımız 46 ama onların heyecanı ve oyun coşkusuyla biz de aynı duyguyu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Onlarla çalışmak, hazırlık maçları oynamak ve diğer süreçler hedeflerimizin nasıl geliştiğini de gösterdi. Dediğim gibi antrenman sayısını ve planlamasını öyle ayarlamak zorundaydık ki genç grubun bu yükü kaldırabileceğini biliyorduk. Çünkü enerjisi çok yüksek bir grupla çalışıyoruz. Planlamaları yaparken, onların enerjisine karşılık verebilecek bir antrenman metodolojisi uygulamamız gerekiyordu. Bu metotları ilk baştan itibaren adım adım oturttuk. Önce fiziksel yükleme yaptık. Sonrasında oyuna geçerek bu süreci daha iyi hale getirdik. Bu süreçte kısa sürede verim aldık ve müsabaka aşamasına geçtik. Müsabakalar sırasında da istediğimiz oyun şablonları vardı, onlar da zamanla tek tek oturmaya başladı. Açıkçası artık 1’inci Lig’de mücadele edebilecek seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Elbette her geçen gün, oyuncularımızla birlikte farklı bir evreye geçtiğimizin farkındayız.

"ADANA DEMİRSPOR CAMİASI ‘DEMİR’ GİBİ OLMAK ZORUNDA"

İlk hedeflerinin lige renk katmak olduğunu belirten Koray Palaz, ayrıca ligin zor deplasmanlarından birisi olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Palaz, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası her şeyden önemlisi, olayın realist tarafına doğru bakmak gerekiyor. İlk hedefimiz lige renk katmak. Oynadığımız futbolla, arzumuzla burayı doğru ve güzel bir hale getirerek, oyuncularla birlikte ligin zor deplasmanlarından biri olmak istiyoruz. Bu, önceliğimiz. Dışarıya gittiğimiz zaman da herkesle kafa kafaya mücadele edebilecek bir oyuncu grubuyla çalışmak istediğimizi ve bunu güzel bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Tabii ki kamuoyunda bir algı var; ‘Adana Demirspor nereye gidiyor?’ diye. Sadece şunu söyleyebilirim: Adana Demirspor için doğru olan neyse, onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz ve bu doğrunun karşılığını da ligde alacağımızı düşünüyorum. Hedefler açısından baktığınızda, Adana Demirspor camiası adında olduğu gibi ‘demir’ gibi olmak zorunda. Biz de bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Camianın beklentisine karşılık verebilecek bir oyun sergilemek istiyoruz. Bunun adı play-off olur, başka bir mücadele olur ama bunları hafta hafta yaşayarak değerlendirmek daha sağlıklı olur.

"TARAFTARLARIMIZ BU SÜREÇTE BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

Koray Palaz, kendilerinin çok motive olduğunu ve yeni sezona taraftarın desteğiyle birlikte girmek istediklerini aktardı.

Palaz, şu ifadeleri kullandı: