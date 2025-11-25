Korkutan sakatlık: Edin Visca'nın ayağı kırıldı Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu maçta deneyimli oyuncu Edin Visca, sakatlandı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen oyuncunu yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Hal böyle olunca Visca'nın sezonu kapatmış olabileceği senaryosu üzerinde duruluyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelenin 7. dakikasında Ebosele'nin sert müdahalesiyle sakatlanan kaptan Visca, sahayı sağlık ekibinin yardımıyla terk etti. SAKATLANARAK ÇIKMAK ZORUNDA KALDI Bordo-mavili futbolcu, 11. dakikada yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı. Ayağında kırık oluştuğu tespit edilen oyuncun 5-6 ay boyunca forma giymemesi bekleniyor. Ayrıca 35 yaşındaki oyuncu 3-5 gün içerisinde operasyon geçirecek. TEKKE: AYAĞININ KIRIK OLDUĞU YÖNÜNDE BİR HABER ALDIK Öte yandan mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Visca'nın sağlık durumu için açıklama yaptı. Fatih Tekke, Visca'nın ameliyat olacağını söyleyerek "Edin Visca'nın ayağının kırık olduğu yönünde bir haber aldık, yarın ameliyat olacak." ifadelerini kullandı. SEZONU NEREDEYSE KAPATTI Ayak bileğinde kırık ve bağlarında kopma tespit edilen tecrübeli ismin, 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylelikle Visca'nın sezonu kapatabileceği öngörülüyor.

