Korkutan sakatlık: Edin Visca'nın ayağı kırıldı

- Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Edin Visca, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
- Ayağında kırık tespit edilen Visca'nın 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatabileceği öngörülüyor.
- 35 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde ameliyat edilmesi planlanıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mücadelenin 7. dakikasında Ebosele'nin sert müdahalesiyle sakatlanan kaptan Visca, sahayı sağlık ekibinin yardımıyla terk etti.
SAKATLANARAK ÇIKMAK ZORUNDA KALDI
Bordo-mavili futbolcu, 11. dakikada yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Ayağında kırık oluştuğu tespit edilen oyuncun 5-6 ay boyunca forma giymemesi bekleniyor.
Ayrıca 35 yaşındaki oyuncu 3-5 gün içerisinde operasyon geçirecek.
TEKKE: AYAĞININ KIRIK OLDUĞU YÖNÜNDE BİR HABER ALDIK
Öte yandan mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Visca'nın sağlık durumu için açıklama yaptı.
Fatih Tekke, Visca'nın ameliyat olacağını söyleyerek "Edin Visca'nın ayağının kırık olduğu yönünde bir haber aldık, yarın ameliyat olacak." ifadelerini kullandı.
SEZONU NEREDEYSE KAPATTI
Ayak bileğinde kırık ve bağlarında kopma tespit edilen tecrübeli ismin, 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Böylelikle Visca'nın sezonu kapatabileceği öngörülüyor.