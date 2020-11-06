Korona olan hakemin yerine Ali Şansalan atandı

Korona olan hakemin yerine Ali Şansalan atandı

TFF, Halis Özkahya'nın koronavirüse yakalanması sonucu, Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemini değiştirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce maça tayin edilen Halis Özkahya'nın yerine karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak.

Bilindiği gibi Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde yönettiği maç sonrası koronavirüse yakalanmıştı.