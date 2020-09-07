Dolar
7.4559
0.3026%
Euro
8.8364
0.2985%
Altın
1932.58
-0.0698%
Borsa
1093.21
0.6342%
G. Altın
463.234
0.1972%
Bitcoin
76968.79
-3.7297%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi

    Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 10:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin, koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti.

    MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

    Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.

    Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Koronadan vefat eden Yasin Öztekin in babası toprağa verildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir