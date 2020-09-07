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- Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi
Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi
Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle vefat etti.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 10:12
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin, koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.
Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.