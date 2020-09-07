Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi

Koronadan vefat eden Yasin Öztekin'in babası toprağa verildi

Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin, koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi.

Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.