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    Koronalı berber, Embiid ve Simmons'u All-Star'dan etti

    Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncuları Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için NBA All-Star’dan mahrum kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 17:11
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    Koronalı berber, Embiid ve Simmons'u All-Star'dan etti

    Philadelphia 76ers'ın NBA All-Star kadrosunda bulunan iki oyuncusu Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için kadrodan çıkarıldı.

    İKİ YILDIZ DA BERBER KURBANI

    All-Star maçına saatler kala yapılan açıklamada, Kevin Durant’in takımında yer alan Embiid ile LeBron James’in ekibindeki Simmons, All-Star mücadelesinde yer alamadı.

    İki yıldızın da Covid-19 pozitif vakası potansiyeline sahip bir berberle temaslı olmaları gerekçesiyle NBA protokolüyle izolasyona girdiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

    Koronalı berber, Embiid ve Simmons u All-Star dan etti #1

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