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Koronalı berber, Embiid ve Simmons'u All-Star'dan etti
Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncuları Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için NBA All-Star’dan mahrum kaldı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 17:01
- Güncelleme : 09.03.2021 - 17:11
Philadelphia 76ers'ın NBA All-Star kadrosunda bulunan iki oyuncusu Joel Embiid ve Ben Simmons, Covid-19 pozitif olabilecek biriyle temasta oldukları için kadrodan çıkarıldı.
İKİ YILDIZ DA BERBER KURBANI
All-Star maçına saatler kala yapılan açıklamada, Kevin Durant’in takımında yer alan Embiid ile LeBron James’in ekibindeki Simmons, All-Star mücadelesinde yer alamadı.
İki yıldızın da Covid-19 pozitif vakası potansiyeline sahip bir berberle temaslı olmaları gerekçesiyle NBA protokolüyle izolasyona girdiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.