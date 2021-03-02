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Koronavirüs futbolcu piyasalarını da vurdu
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 16:05
- Güncelleme : 02.03.2021 - 16:06
Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde düştü.
KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, en değerli 500 oyuncunun Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasındaki toplam piyasa değeri 20 milyar 714 milyon eurodan 18 milyar 515 milyon euroya geriledi.
TÜM LİGLERDE DÜŞÜŞ VAR
Futbolcuların piyasa değerinde kayıp, yüzde 10,6'yı buldu. İlk 100 futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 230 milyon euroya düştü.
İlk 500 futbolcu arasında yer alan La Liga oyuncularının değeri 1 milyar 400 milyon euro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon euro değer kaybetti. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin euro düşüş yaşadı.
En değerli futbolcu ise 15 milyon avroluk düşüşe rağmen 185 milyon euroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe oldu.
İkinci sırayı ise 125 milyon euroluk tahmin piyasa değeriyle Tottenham'ın İngiliz santraforu Harry Kane ve Manchester Cityli Raheem Sterling paylaştı.
FUTBOLCU | TAKIMI | TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ | FARK
Kylian Mbappe | PSG | 185 milyon euro | -15 milyon euro
Harry Kane | Tottenham | 125 milyon euro | +1 milyon euro
Raheem Sterling | Manchester City | 125 milyon euro | -8 milyon euro
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 118 milyon euro | -12 milyon euro
Neymar | PSG | 115 milyon euro | -10 milyon euro
Mohamed Salah | Liverpool | 115 milyon euro | -7 milyon euro
Marcus Rashford | Manchester United | 115 milyon euro | +3 milyon euro
Kevin De Bruyne | Manchester City | 114 milyon euro | -7 milyon euro
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 111 milyon euro | +4 milyon euro
Sadio Mane | Liverpool | 110 milyon euro | -10 milyon euro
NEYMAR ÇÖKÜŞTE
Öte yandan 220 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar'ın güncel tahmini piyasa değeri 115 milyon euroya kadar geriledi.
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