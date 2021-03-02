Koronavirüs futbolcu piyasalarını da vurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeşil sahaları da olumsuz etkiledi. Dünyadaki birçok futbolcunun tahmini piyasa değeri yüzde 10 düşüşe geçti.

Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde düştü.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, en değerli 500 oyuncunun Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasındaki toplam piyasa değeri 20 milyar 714 milyon eurodan 18 milyar 515 milyon euroya geriledi.

TÜM LİGLERDE DÜŞÜŞ VAR

Futbolcuların piyasa değerinde kayıp, yüzde 10,6'yı buldu. İlk 100 futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 230 milyon euroya düştü.

İlk 500 futbolcu arasında yer alan La Liga oyuncularının değeri 1 milyar 400 milyon euro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon euro değer kaybetti. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin euro düşüş yaşadı.

En değerli futbolcu ise 15 milyon avroluk düşüşe rağmen 185 milyon euroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe oldu.

İkinci sırayı ise 125 milyon euroluk tahmin piyasa değeriyle Tottenham'ın İngiliz santraforu Harry Kane ve Manchester Cityli Raheem Sterling paylaştı.

FUTBOLCU | TAKIMI | TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ | FARK

Kylian Mbappe | PSG | 185 milyon euro | -15 milyon euro

Harry Kane | Tottenham | 125 milyon euro | +1 milyon euro

Raheem Sterling | Manchester City | 125 milyon euro | -8 milyon euro

Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 118 milyon euro | -12 milyon euro

Neymar | PSG | 115 milyon euro | -10 milyon euro

Mohamed Salah | Liverpool | 115 milyon euro | -7 milyon euro

Marcus Rashford | Manchester United | 115 milyon euro | +3 milyon euro

Kevin De Bruyne | Manchester City | 114 milyon euro | -7 milyon euro

Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 111 milyon euro | +4 milyon euro

Sadio Mane | Liverpool | 110 milyon euro | -10 milyon euro

NEYMAR ÇÖKÜŞTE

Öte yandan 220 milyon euroya PSG'ye transfer olan Neymar'ın güncel tahmini piyasa değeri 115 milyon euroya kadar geriledi.