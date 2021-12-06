Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, iki maçta daha formasından uzak kalacak.

Galatasaray'da perşembe günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı.

2 MAÇ DAHA YOK

Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, sarı-kırmızılıların Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.

Galatasaray'da bu sezon şu ana kadar 18 maçta süre alan Cicaldau, 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.



