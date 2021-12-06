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- Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, iki maçta daha formasından uzak kalacak.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 11:20
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:39
Galatasaray'da perşembe günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı.
2 MAÇ DAHA YOK
Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, sarı-kırmızılıların Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.
Galatasaray'da bu sezon şu ana kadar 18 maçta süre alan Cicaldau, 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.