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    Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok

    Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, iki maçta daha formasından uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:39
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    Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok

    Galatasaray'da perşembe günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı.

    2 MAÇ DAHA YOK

    Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, sarı-kırmızılıların Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.

    Galatasaray'da bu sezon şu ana kadar 18 maçta süre alan Cicaldau, 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Cicaldau 2 maç daha yok #1

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