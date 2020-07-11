Koronavirüse yakalanan hakemin son test sonucu negatif

Daha önce bir hakemin koronavirüse yakalandığını açıklayan TFF, ismini belirtmediği hakemin son test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile üst klasman hakemlerden birinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Federasyon, ismini belirtmediği hakeme yapılan son testin negatif sonuç verdiğini duyurdu.

''SOSYAL İZOLASYONA UYGUN HAREKET EDİLECEK''

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.''