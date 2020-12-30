Koronavirüsü ağır geçiren Babel 12 kilo kaybetti

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı oldukça ağır geçiren Ryan Babel'in, hızlı kilo kaybettiği için ortaya çıkan bel ağrıları yüzünden formasından uzak kaldığı öğrenildi.

Son olarak 8 Kasım'da Sivasspor deplasmanında forma giyen Ryan Babel, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından takıma bir türlü dönemedi.

Takımdaki birkaç isimle birlikte karantinaya alınan Hollandalı futbolcu, diğer futbolcuların aksine koronayı oldukça ağır geçirdi. Hastalığı sürecinde 12 kilo veren Babel'in, testinin negatife dönmesine rağmen neden kadroya alınmadığı da ortaya çıktı.

KİLO ALMAYA VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; hızlı kilo kaybı nedeniyle bel ağrısı problemi yaşayan tecrübeli futbolcunun, bu sorunu yüzünden özel iğne tedavisine başladığı öğrenildi.

Kondisyonerler ve diyetisyenler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Babel'in kaybettiği 12 kilonun 8'ini geri aldığı kaydedilirken, çalışmalarını kendisine hazırlanan program dahilinde sürdürdüğü belirtildi.

7 MAÇ KAÇIRDI

8 Kasım’da oynanan Sivas deplasmanından sonra takımdan uzak kalan Babel; 6’sı Süper Lig’de 1’i de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 maçı kaçırdı.

Babel, tedavisi sürerken oynanan kupadaki Darıca maçı için yaptığı “Keşke şu an oynayabilseydim.” paylaşımıyla futbola olan özlemini dile getirmişti.