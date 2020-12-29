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- Koronavirüsü yenen Abdülkadir Ömür idmanlara başladı
Koronavirüsü yenen Abdülkadir Ömür idmanlara başladı
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, koronavirüs testinin negatife dönmesinin ardından idmanlara yeniden başladı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 17:51
- Güncelleme : 29.12.2020 - 18:04
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da başlayan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ
Bu arada bordo-mavili takımda koronavirüs tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.