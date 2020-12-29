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    Koronavirüsü yenen Abdülkadir Ömür idmanlara başladı

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, koronavirüs testinin negatife dönmesinin ardından idmanlara yeniden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 18:04
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    Koronavirüsü yenen Abdülkadir Ömür idmanlara başladı

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da başlayan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

    Antrenman 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ

    Bu arada bordo-mavili takımda koronavirüs tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    Koronavirüsü yenen Abdülkadir Ömür idmanlara başladı #1

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