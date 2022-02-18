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    Korsan yayın raporu: 3 kişiden 2'si kaçak izliyor

    Türkiye'de gözler yeni yayın ihalesine çevrilirken, TFF'ye önerilen tekliflerin düşük rakamlarda kalmasının en büyük sebebinin, Türkiye'de korsan yayınlarının önlenememesi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 12:12
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    Korsan yayın raporu: 3 kişiden 2'si kaçak izliyor

    21 yıldır Türkiye'de yayıncılık görevi üstlenen beIN SPORTS tarafından bu yıl yapılan araştırmada, Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisinin korsan yayını tercih ettiği ortaya çıktı.

    Korsan yayınların, pandeminin yayın haklarının değerlemesine verdiği zararı daha da arttırdığı ve Türkiye'nin yüksek borç yüküyle boğuşan kulüplerinin en önemli gelir kaynağını vurmasında en büyük etken olduğu belirtildi.

    Korsan yayın raporu: 3 kişiden 2 si kaçak izliyor #1

    TEKLİFLERİN DÜŞÜK KALMASININ NEDENİ

    Süper Lig ve TFF 1.Lig'in 2022-2023 yılından itibaren belli olacağı yeni yayıncısı öncesi ihalede teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu. Ancak gelen tekliflerin, kulüpleri memnun etmediği öne sürüldü.

    Uluslararası haber ajansı Bloomberg, yayınladığı makalede Türk futbolunun yayın hakları için düzenlenen ihalede yapılan tekliflerin, kulüplerin beklentilerinin yaklaşık 100 milyon dolar altında kaldığını açıkladı.

    ABD merkezli ajans, futbolda yeni yayın ihalesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen tekliflerin çok düşük olmasının sebebini korsan yayınların çok fazla izlenmesi olduğu belirtti.

    Korsan yayın raporu: 3 kişiden 2 si kaçak izliyor #2

    YAYINCILARIN EN BÜYÜK ENDİŞESİ: KORSAN

    Haberde, korsan yayın sorununun çözülemeyeceğine yönelik endişelerin yüksek olduğu bu nedenle en yüksek teklifin de 150 milyar dolar bandında kaldığı belirtildi.

    İhale öncesi yayın gelirlerini kulüpler, finansal açıdan en büyük ekonomik gelir olarak görürken, bu nedenle ihalede 250 milyon dolar seviyesinde bir teklif bekledikleri iddia edildi.


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