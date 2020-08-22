Kosova teknik direktörü: Vedat tam bir savaşçı

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç'in milli takımdan hocası Bernard Challandes, İtalyan medyasına golcü futbolcuyu anlattı.

Kosova Milli Takım Teknik Direktörü Bernard Challandes, Vedat Muriç ile ilgili olarak La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Adı şu sıralar Lazio ile anılan Kosovalı futbolcu hakkında konuşan Challandes, "Vedat Muriç tam bir savaşçı. Romelu Lukaku gibi! Takımı için kendini feda etmekten çekinmez. Takım arkadaşları için kendini ateşin içine bile atar. Sürekli elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Çok gol atar ve atmak için sürekli savaşır." dedi.

Challandes, "Umarım Lazio'ya imza atar. Lazio için çok iyi bir transfer olur. Joaquin Correa ile çok uyumlu ikili olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.