Kostic: Mücadeleye devam ediyoruz

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Fenerbahçe’nin Sırp sol beki Filip Kostic, Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları ve 0-0 sona eren derbinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Kostic, karşılaşmanın zorluğuna vurgu yaparak, "Kolay bir maç değildi. Buraya kazanmak için geldik ve sahada bunu başarmak adına elimizden geleni yaptık. Kendi performansımdan memnunum, sahada en iyisini vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Şampiyonluk mücadelesinin devam ettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Maç golsüz sonuçlandı ancak biz hâlâ buradayız, mücadeleye devam ediyoruz. Önümüzdeki maçlara odaklanarak yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diyerek takımının hedeflerine olan inancını dile getirdi.