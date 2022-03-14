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    Kovulan hakemler Tahkim'e başvurdu

    Kovulan hakemler Tahkim'e başvurdu

    MHK tarafından görevlerinden alınan 13 hakem önce Tahkim Kurulu'na başvurdu. Oradan sonuç çıkmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacağı öğrenildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 13:01
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig 'de görev yapan hakem listesinde önemli bir değişime gitmiş ve aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen’in de bulunduğu birçok tecrübeli hakemi liste dışı bırakmıştı.

    Bu liste dışı bırakılan 13 hakemden bazıları, TFF Tahkim Kurulu’na giderek itirazda bulundu. Tahkim’den ret cevabı alınması halinde ise iç hukuk yollarını tüketecek hakemlerin son durağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olacak.

    HAKEMLER SERKAN AKAL'I ÖRNEK ALDI

    AİHM için hakemlerin en büyük güvencesi ise Serkan Akal örneği. Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Akal, 2014-2015 sezonunda kariyerini noktalamıştı. Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirten Serkan Akal, MHK ve Tahkim Kurulu’na başvurmuş ancak bu mecralarda reddedilmesinin ardından olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı.

    AİHM de adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesinin ihlali kararıyla TFF’nin, Serkan Akal’a 12 bin 500 euro tazminat ödemesine karar vermişti.

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