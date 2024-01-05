Köyceğizli güreşçi kızlardan yedi şampiyonluk Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yıldız ve Genç Kızlar güreş takımı sporcuları, büyük başarı göstererek okul sporlarına damga vurdu.

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları sona erdi.

2023-2024 Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları Ortaca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ortaca’da düzenlenen müsabakalarda mücadele eden sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek ve düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Muğla’yı temsil edebilmek için ter döktü.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarına Köyceğizli güreşçiler, 7 sıklette 7 şampiyonluk kazanarak damga vurdu.

"Herkese teşekkürler"

Antrenör Elis Yıldız, “Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcularımı tebrik eder, mart ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim. Bizi bu yolda her zaman destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım.” dedi.