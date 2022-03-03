Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
618.062
0.35%
BTXN Coin
36.78
-1.02%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Krasnodar'ın kaptanı Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılmaya ikna etti

    Rusya Premier Liga ekiplerinden Krasnodar'ın Polonyalı kaptanı Grzegorz Krychowiak, takımdaki yabancı arkadşalarını düzenlediği toplantı sonucunda ayrılığa ikna etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Krasnodar'ın kaptanı Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılmaya ikna etti

    Ukrayna'ya bir müdahale gerçekleştiren Rusya'ya yönelik futbol dünyasından tepkiler sürüyor.

    Rusya Premier Liga ekiplerinden Krasnodar'da teknik direktör Daniel Farke ve yardımcılarının ayrılık kararı sonrası yabancı oyuncular da Grzegorz Krychowiak'ın liderliğinde ayrılık kararı aldılar.

    AYRILIK KARARI ÇIKTI

    Shakhov_Shakhov'un Telegram hesabında paylaştığı bilgiye göre kaptan Grzegorz Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılık konusunda ikna etti. Düzenlenen toplantıda takımın yabancı oyuncuları, oybirliğiyle bir karar aldılar ve oylama sonucunda ayrılık kararı çıktı

    Krasnodar kadrosunda Polonyalı Krychowiak dışında Kaio, Aleksandr Martynovich, Cristian Ramirez, Remy Cabella, Viktor Claesson, Wanderson, Jhon Cordoba ve Erik Botheim gibi önemli yabancılar bulunuyordu.

    Krasnodar ın kaptanı Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılmaya ikna etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Natamisin nedir
    İpucu

    Natamisin nedir

    'Ukrayna'da ateşkes için çalışmaları sürdüreceğiz'
    Dünya

    'Ukrayna'da ateşkes için çalışmaları sürdüreceğiz'

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Görüş Bildir