Krasnodar'ın kaptanı Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılmaya ikna etti

Rusya Premier Liga ekiplerinden Krasnodar'ın Polonyalı kaptanı Grzegorz Krychowiak, takımdaki yabancı arkadşalarını düzenlediği toplantı sonucunda ayrılığa ikna etti.

Ukrayna'ya bir müdahale gerçekleştiren Rusya'ya yönelik futbol dünyasından tepkiler sürüyor.

Rusya Premier Liga ekiplerinden Krasnodar'da teknik direktör Daniel Farke ve yardımcılarının ayrılık kararı sonrası yabancı oyuncular da Grzegorz Krychowiak'ın liderliğinde ayrılık kararı aldılar.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Shakhov_Shakhov'un Telegram hesabında paylaştığı bilgiye göre kaptan Grzegorz Krychowiak, yabancı oyuncuları ayrılık konusunda ikna etti. Düzenlenen toplantıda takımın yabancı oyuncuları, oybirliğiyle bir karar aldılar ve oylama sonucunda ayrılık kararı çıktı

Krasnodar kadrosunda Polonyalı Krychowiak dışında Kaio, Aleksandr Martynovich, Cristian Ramirez, Remy Cabella, Viktor Claesson, Wanderson, Jhon Cordoba ve Erik Botheim gibi önemli yabancılar bulunuyordu.