Kritik müsabaka: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kritik müsabaka: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kritik müsabakanın tarihi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda, 12. hafta heyecanı sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada, kazanan bordo mavililer olurken Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise Kayserispor engelini aşamayıp sahadan bir puanla ayrıldı. Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı.

Şimdi gözler milli aradan sonra oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi. Süper Lig'in 13. haftası, yılın en çok merak edilen derbilerinden birine sahne olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi, tam seyirci kapasitesiyle oynanacak.

Kaybedenin ağır yara alacağı mücadele için nefesler tutulurken sarı kırmızılı ve sarı lacivertli taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihini, saatini ve biletlerin durumunu merak ediyor.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray deplasmanda karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi ise henüz açıklanmadı. Öte yandan büyük bir heyecanla beklenen mücadelenin biletleri de henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 15-16 Kasım tarihlerinde satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 21 puanla dördüncü, Fenerbahçe ise 20 puanla yedinci sırada bulunuyor.