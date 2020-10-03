Kronik sakat Georges-Kévin N'Koudou yine sakatlandı

Kronik sakat Georges-Kévin N'Koudou yine sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen N'Koudou'nun, arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi. Fransız oyuncu, Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kévin N'Koudou, sahadaki performansıyla değil sakatlıklarıyla konuşulur oldu.

Uyluk gerilmesi nedeniyle ligde oynanan ilk 3 maçta da forma giyemeyen Fransız kanat oyuncusunun, arka adalesinde yine ağrı hissettiği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Antrenmanı yarıda bırakan 25 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak Gençlerbirliği müacadelesinde de oynayamayacak.

17 MAÇ KAÇIRDI

N'Koudou, sakatlıklar yüzünden bugüne kadar tam 17 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.