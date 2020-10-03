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    Kronik sakat Georges-Kévin N'Koudou yine sakatlandı

    Kronik sakat Georges-Kévin N'Koudou yine sakatlandı

    Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen N'Koudou'nun, arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi. Fransız oyuncu, Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 10:09
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    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kévin N'Koudou, sahadaki performansıyla değil sakatlıklarıyla konuşulur oldu.

    Uyluk gerilmesi nedeniyle ligde oynanan ilk 3 maçta da forma giyemeyen Fransız kanat oyuncusunun, arka adalesinde yine ağrı hissettiği öğrenildi.

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

    Antrenmanı yarıda bırakan 25 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak Gençlerbirliği müacadelesinde de oynayamayacak.

    Kronik sakat Georges-Kévin N Koudou yine sakatlandı #1

    17 MAÇ KAÇIRDI

    N'Koudou, sakatlıklar yüzünden bugüne kadar tam 17 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

    Kronik sakat Georges-Kévin N Koudou yine sakatlandı #2

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